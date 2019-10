269 Mitglieder für ihre Treue geehrt

Die Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein ehrte 269 Mitglieder für langjährige Treue zur Bank. Direktor Michael Lieb begrüßte die zu Ehrenden im Kurhotel an der Obermain-Therme in Bad Staffelstein. Er hielt einen kurzen Rückblick auf die Geschichte der Bank sowie die politischen und kulturellen Ereignisse der Jahre, in denen die Mitglieder eingetreten sind.

"Keine Bank wie alle anderen"

Für die Menschen in der Region Bad Staffelstein, Ebensfeld und Zapfendorf sei die Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein keine Bank wie alle anderen, meinte Lieb. Als einzige regionales Kreditinstitut mit Sitz in Bad Staffelstein werde sie von ihren Mitgliedern getragen. Seit ihrer Gründung durch ortsansässige Handwerker, Landwirte und Kaufleute vor über 160 Jahren steige die Zahl der Mitglieder und Kunden kontinuierlich. In Deutschland sei jede vierte Person Mitglied in einer Genossenschaft.

So sei es der Geschäftsleitung und dem Aufsichtsrat ein besonderes Anliegen, "unseren treuen Mitgliedern zu danken", erklärte Direktor Michael Lieb. Im Rahmen einer Feierstunde wurden 130 Mitglieder für 25-jährige, 90 Mitglieder für 40-jährige, 42 Mitglieder für 50-jährige und sieben Mitglieder für 60- jährige Mitgliedschaft geehrt. Jeder geehrte erhielt von Direktor Michael Lieb und Vorstand Christoph Bäumel eine Urkunde und ein kleines Präsent.Bei Kaffee und Kuchen sowie vielen Gesprächen klang der Nachmittag anschließend aus. hkl