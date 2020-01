2,6 Promille und Parfüm geklaut

Dass er einen volltrunkenen Gast habe, der im Lokal schlafen möchte, teilte in den Abendstunden des Mittwochs der Betreiber einer Gaststätte in der Spörleinstraße der Polizei mit. Beim Eintreffen der Beamten torkelte der 36-jährige Mann, der erst am Morgen die Haftzelle ausgenüchtert verlassen hatte, in der Gaststätte herum. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann sich wieder einen Alkoholpegel von 2,6 Promille "ersteigert" und war hilflos. Also wurde er erneut in Schutzgewahrsam genommen. Beim Durchsuchen seiner Kleidung in der Dienststelle kamen zwei Flacons Parfüm im Wert von 52,90 Euro zum Vorschein, die er in einem Drogeriemarkt entwendet hatte. Ob er das Parfüm äußerlich oder innerlich anwenden wollte, ist nicht bekannt. pol