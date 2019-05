26-Jähriger missachtete Vorfahrt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 17.10 Uhr auf der Kulmbacher Straße in Kronach. Ursache war, dass ein 26-jähriger Kronacher, der mit seinem silbernen BMW von der Straße "Am Flügelbahnhof" nach links - stadteinwärts - auf die Kulmbacher Straße abbiegen wollte, einen vorfahrtsberechtigten 46-jährigen Wilhelmsthaler übersah, der auf der Kulmbacher Straße stadteinwärts fuhr. Er kollidierte frontal mit dem Heck des 46-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 2500 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.