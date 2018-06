26-jährige Radfahrerin leicht verletzt

pol



Ein Unfall hat sich am Freitagnachmittag in der Kapellenstraße in Bad Kissingen ereignet: Eine 26-jährige Fahrradfahrerin war laut Polizei auf Höhe der Dapperstraße unterwegs, als ihr ein bisher unbekannter älterer Mann mit einem schwarzen Kleinwagen die Vorfahrt nahm. Unter Schock fuhr die Fahrradfahrerin nach dem Zusammenstoß einfach weiter und begab sich mit leichten Verletzungen am Knie ins Krankenhaus. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, können sich an Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/ 714 90, wenden.