26-Jährige fährt unter Drogen Auto

Am Donnerstagnachmittag ist im Zuge einer Geschwindigkeitsüberwachung ein VW Golf in der Pretzfelder Straße in Kirchehrenbach ins Visier der Polizei geraten. Nach dem Anhalten stellten die Beamten fest, dass die 26-jährige Fahrerin drogentypische Auffälligkeiten an den Tag legte. Auch wurden geringfügige Mengen an Drogen gefunden. Daraufhin wurden die Weiterfahrt unterbunden sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Eine Blutentnahme bei der Fahrerin war die Folge. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass die Frau nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen sie wird nun wegen Drogenbesitzes, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinwirkung ermittelt.