26 Christen für Wortgottesdienste gefunden

In der Kirche St. Martin Eggolsheim fand die Aussendungsfeier von 26 neuen Wortgottesdienstbeauftragten für das Bistum Bamberg statt. Nach 18 Monaten intensiver Ausbildung durch den Regionaldekan Martin Emge (Forchheim) und die Gemeindereferentin Elfi Lurz überreichte Weihbischof Herwig Gössl in einer feierlichen Zeremonie jedem Teilnehmer eine Beauftragungsurkunde. In seiner Ansprache wies Weihbischof Gössl auf die Wichtigkeit der Ehrenamtlichen hin, die das Leben in den einzelnen Pfarreien bereichern und erhalten würden. Foto: Alexandra Kreller