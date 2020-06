26 000 Euro: Pfarrgemeinde erzielt Rekordergebnis bei den Spenden

Das Ziel "In schweren Zeiten auch an andere denken" formulierte Stadtpfarrer Kilian Kemmer während der Monate der Kirchenrenovierung der Stadtpfarrkirche vor drei Jahren. Im Zeitraum, in dem die Pfarrangehörigen über 400 000 Euro für ihr Gotteshaus spendeten, konnten gleichzeitig 180 000 Euro Spenden für verschiedene soziale Zwecke der kirchlichen Hilfswerke weitergeleitet werden. "Dass sich Ähnliches in Corona-Zeiten wiederholen könnte, haben wir beim besten Willen nicht geglaubt", meinten Pfarrgemeinderatsvorsitzende Karola dos Reis Goncalves, Kirchenpflegerin Tanja Schwägerl und Stadtpfarrer Kilian Kemmer.

Über acht Wochen keine öffentlichen Gottesdienste, in denen Spendenaufrufe und Sammlungen hätten erfolgen können, keine Verkaufsmöglichkeit für Soli-Brote, kein Fastenessen mit seinem Reinerlös für den guten Zweck. All das schien die finanziellen Hilfestellungen der Pfarrei zur Linderung von Nöten zu hemmen. Doch die Gemeindemitglieder reagierten auf Hinweise in Internet und in den Printmedien.

Dank der trotz Krisenzeit aktiven Buchhalterin der Stadtpfarrei, Ute Auinger, konnten insgesamt 26 135 Euro weitergeleitet werden. Über 8000 Euro kommen der Gesundheitsvorsorge des Hilfswerkes Misereor in den Flüchtlingslagern an der griechisch-türkischen Grenze und in Syrien zugute. 5300 Euro gehen an den Hilfsfonds der Caritas, über 5000 Euro sammelte die Pfarrei für ihr armenisches Patenprojekt, die "Küche der Barmherzigkeit" in Erewan. Über 7000 Euro ergab die Soli- Brot-Aktion mit Höchstadts Schulen zugunsten von durch Erdbeben geschädigten Kindern in Nepal.

"Es war sicher auch die Dankbarkeit der Menschen, in einer Krisenzeit trotz vieler Entbehrungen ein Gefühl der Geborgenheit zu spüren, die zu diesem Ergebnis führte", so Kemmer bei der Präsentation des Ergebnisses. Das Pfarramt sehe sich in der Verantwortung, wenn ihm mit der Spendenverwaltung ein so großes Vertrauen entgegengebracht werde, meinte Kilian Kemmer. "Wir werden auch in Zukunft, das Auge vor der Not anderer nicht verschließen. Das hilft, auch mit eigenen Sorgen besser zurechtzukommen." Und derzeit läuft bereits die Sammlung für das katholische Hilfswerk Renovabis zugunsten notleidender Menschen in Mittel- und Osteuropa. LM