253 Pilger werden vom Bischof begrüßt

Unter den Wallfahrern, die zur Wallfahrtskirche Maria im Grünen Tal in Retzbach pilgern, haben die Oerlenbacher den weitesten Weg. Als am Sonntag alle wieder in der Oerlenbacher St. Burkard-Kirche ankamen, hatten die Teilnehmer (243 auf dem Hinweg, 152 auf dem Rückweg) rund 100 Kilometer in zwei Tagen bewältigt.

"Bei einer Wallfahrt brechen Menschen von zu Hause auf, sind miteinander unterwegs zu einem gemeinsamen Ziel und spüren dabei die Wegbegleitung Gottes", so Wallfahrtsführer Otmar Lutz. Seit 151 Jahren gibt es die Oerlenbacher Retzbach Wallfahrt. 44 Mal war Lutz schon nach Retzbach gelaufen - jedes Mal als Musiker. Die letzten drei Jahre übernahm er zusätzlich das Amt des Wallfahrtsführers. Nach dem Start kurz nach Mitternacht am Samstag mit 100 Pilgern aus Oerlenbach, Rannungen und Reiterswiesen, gesellten sich unterwegs weitere Wallfahrer aus Poppenhausen, Kützberg, Kronungen und Brebersdorf hinzu, so dass der Zug auf 253 Wallfahrer anwuchs.

Wichtiges Instrument der Wallfahrt ist die Musikkapelle. Circa 30 Musiker aus rund 15 Ortschaften sorgten für die musikalische Begleitung der Sänger. Sehr erfreut, war der Wallfahrtsführer, dass viele junge Menschen von 12 bis 35 Jahren sich mit auf den Weg machten. Über 80 Jahre sei der älteste Teilnehmer gewesen. In Retzbach wurden die Wallfahrer vom Bischof, Franz Jung begrüßt, der auch den Festgottesdienst gestaltete. Für ihre Teilnahme erhielten das Ehrenkreuz: Engelbert Markert aus Holzhausen, Viktor Elting aus Hain, Herbert Kiesel aus Kützberg (alle 40 Mal teilgenommen), Bernhard Kiesel aus Reiterswiesen und Renate Markert aus Holzhausen (25 Mal).

Den Abschluss des Wallfahrtsjahres bildet ein Dankgottesdienst am 26. Oktober in der Oerlenbacher Pfarrkirche. klk