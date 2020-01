2500 Euro überreicht

Eine Spende von insgesamt 2500 Euro haben Fritz Linz, Vorsitzender der Bürgernahen Liste Pettstadt (BNL) und Zweiter Bürgermeister von Pettstadt, zusammen mit der Zweiten Vorsitzenden Manuela Schönhofer für die Kinder- und Jugendarbeit sowie die Senioren in der Gemeinde überreicht. Insgesamt hat die BNL den Angaben zufolge somit seit dem Jahr 2003 über 20 850 Euro an lokale Institutionen der Jugend- und Sozialarbeit in Pettstadt gespendet. Die 2500 Euro sind der Reinerlös des BNL-Glühweinstandes 2019. Unterstützt werden damit das Ferienprogramm der Gemeinde (500 Euro), die Ministrantengemeinschaft (400 Euro), der Musik- und Gesangsverein (Jugend, 400 Euro), die Caritas-Jugendhilfe (Einrichtung Pettstadt (430 Euro) und die Schulkindbetreuung der Kita St. Anna (400 Euro). Zusätzlich fließen 370 Euro in 100 Stadtbustickets für Senioren. red