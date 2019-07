Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag in Ebermannstadt ereignet. Am Nachmittag parkte eine 52-jährige VW-Touran-Fahrerin aus einer Parklücke am Marktplatz aus. Eine 45-jährige BMW-Fahrerin fuhr in diesem Moment rückwärts, um in eine Parklücke zu fahren, und übersah hierbei den hinter ihr stehenden Touran. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. pol