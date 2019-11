2500 Euro für Erlanger Sportverein als Vorbild bei der Integration

Mittelfrankens Regierungspräsident Thomas Bauer überreichte jetzt mit Ministerialdirigentin Heike Jung vom Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration die mittelfränkischen Integrationspreise.

Auch in diesem Jahr konnten besonders gelungene, nachhaltige und erfolgversprechende Integrationsprojekte mit einem Gesamtbetrag von 5000 Euro ausgezeichnet werden. Allen Projekten gemeinsam ist das überwiegend ehrenamtliche Engagement der Akteure. Mit dem Integrationspreis wird den Initiatoren und den Ausführenden für ihre Ideen und ihren Einsatz an der Arbeit im Interesse einer gelingenden Integration von Menschen mit Migrationshintergrund gedankt und gleichzeitig zur Nachahmung angeregt.

Den ersten Preis (2500 Euro) erhielt der Sportverein TV 1848 Erlangen für das Projekt "Demokratie Leben". Der Verein hatte zunächst feststellen müssen, dass Sport und soziale Integration in der Mönauschule in Erlangen bei Schülern mit unterschiedlicher Herkunft und sozialem Hintergrund nicht immer ausreichend sind, um den Anforderungen gerecht zu werden. Ziel war eine nachhaltige Bindung an einen sportlich aktiven Alltag.

Durch eine sozialpädagogische Erziehung und Anleitung der Schüler und durch speziell geschulte Übungsleiter konnte den Schülern eine ausreichende soziale Kompetenz, Geduld und Toleranz vermittelt werden, um an einem sinnvollen Sportunterricht erfolgreich teilzunehmen.

Fairness und Toleranz

Trotz aller Bemühungen kam und kommt es jedoch immer noch zu ernsthaften Konflikten, in denen egoistische bis rassistische Grundhaltungen erkennbar werden. Der Verein will deshalb das Training der Schüler um zusätzliche Vermittlung demokratieförderlicher Grundwerte der Fairness und Toleranz erweitern und die Gewaltbereitschaft senken. Auch Eltern der zugewanderten Kinder waren und sind als ehrenamtliche Helfer mit im Einsatz.

Der zweite und der dritte Preis - 1500 und 1000 Euro - gingen nach Hersbruck und Roth. red