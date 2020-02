2500 Euro für die Kita

Das Jahr 2020 begann für das Diakonie-Kinderhaus Luise Scheppler mit einer großartigen Nachricht: Hans-Peter Beck und Jens Möller, Geschäftsführer bei Greiff Mode, besuchten die Kindertagesstätte der Diakonie Bamberg-Forchheim in der Gartenstadt und brachten einen Spendenscheck über 2500 Euro mit. Bereits seit 2010 begleitet das Bamberger Unternehmen die benachbarte Diakonie-Einrichtung und ermöglicht den Kindern immer wieder durch Spenden Aktionen, Projekte und Erlebnisse, die sonst nicht finanzierbar wären. Im neu errichteten Gebäude stehen insgesamt 60 Kindergarten- und Hortplätze zur Verfügung. In der Küche mit angegliedertem Kinder-Bistro wird vor Ort gekocht, und die Kinderhaus-Tiere, die die tiergestützte Pädagogik im Konzept des Kinderhauses mit Leben füllen, haben sogar ihren eigenen Raum und eigenen Bereich im Garten des Kinderhauses. Die Spende fließt in Ausflüge und eine Freizeit für die Kinder des Kinderhauses, damit alle - auch Kinder aus Familien mit kleinem Geldbeutel - dabei sein können. red