250 Preise verlost

Mit über 100 Besuchern war das Sportheim bei der Christbaumverlosung der Fortuna Untersteinach voll besetzt. In Windeseile waren die 1000 Lose vergriffen. Insgesamt wurden 250 Preise, von Gutscheinen über Haushaltshilfen bis Kuschelkissen, verlost. Bei der Ziehung der Bingozahlen gewann Leon Jablonski 50 Euro in bar. Bei einer Schätzrunde galt es die Gesamtfläche des 16 950 Quadratmeter großen Sport-Geländes zu tippen. Michael Schmidt lag mit 16 885 Quadratmetern dabei am nächsten; er gewann einen Metzgerei-Gutschein über 150 Euro.

Werner Oetter