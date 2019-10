250 Musiker geben ein Benefizkonzert

Die Siemens-"Healthcare Concert Band" feiert mit einem großen Benefizkonzert zugunsten schwerstkranker Kinder am Samstag, 19. Oktober, ab 19 Uhr in der Heinrich-Lades-Halle ihr 85. Jubiläum. Insgesamt 250 Musiker von der "Healthcare Concert Band", dem Siemens-Chor Erlangen, dem Oberstufenchor des Christian-Ernst-Gymnasiums Erlangen sowie des Symphonischen Blasorchesters der Jugend- und Trachtenkapelle Neunkirchen spielen über 20 Stücke aus Soul, Pop und Musicals. Die Erlöse des Abends werden an das Palliativteam der Kinderklinik Erlangen gespendet. Karten gibt es an der Abendkasse. red