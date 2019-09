250 Euro für die Sportler

Auf der Kirchweih in Ketschendorf hat sich der Bürgerverein entschlossen, eine Spende zu übergeben. Als Begünstigter wurde der benachbarte Sportverein SV Coburg-Ketschendorf ausgewählt.

Die Begründung des Vorstand lautet: Der SVK ist als ortsansässiger Fußballverein nach fast drei Jahrzehnten wieder in die Bezirksliga aufgestiegen. Diese sportliche Leistung verdient eine Anerkennung, auch für die geleistete Jugendarbeit. Die Spende in Höhe von 250 Euro ist nicht zweckgebunden. Das beschloss der Vorstand einstimmig. Die Übergabe erfolgte im Rahmen des Frühschoppens am Kirchweihmontag im Vereinsheim im Ketschendorfer Park. Bei der Übergabe anwesend waren der Vorsitzende des Bürgervereins, Herbert Weinert, sowie die Vorstandsmitglieder Jürgen Heeb und Michael Blinzler . Sie übergaben die Spende dem Vorsitzenden des SV Coburg-Ketschendorf, Michael Schulz. red