25. Weihnachtsmarkt im Schloss

Für das kommende Wochenende lädt die Blaskapelle Oberschwappach zum Weihnachtsmarkt in das barocke Schloss in Oberschwappach ein. Der Markt findet zum 25. Mal statt, wie die Blaskapelle weiter mitteilte. Händler präsentieren dort am Samstag, 23. November, von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag, 24. November, von 11 bis 18 Uhr in den Innenräumen, den Schlosshöfen und im Park ihre Waren. Die Besucher dürfen sich auf die historische Kulisse und die vorweihnachtliche Atmosphäre freuen. Die Blaskapelle Oberschwappach sorgt für das leibliche Wohl. Das Jugendorchester der Blaskapelle spielt am Samstag um 18.30 Uhr und am Sonntag um 12.30 Uhr. Das musikalische Programm wird durch die Blaskapelle Obertheres am Samstag ab 16 Uhr und den Musikverein Dankenfeld am Sonntag ab 15 Uhr bereichert. Natürlich ist auch der Nikolaus mit seinen Engelchen unterwegs und verteilt am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr Geschenke. Foto: Blaskapelle Oberschwappach/Archiv