25 und 40 Jahre Mitglied

In der Jahresversammlung des Feuerwehrvereins Kirchehrenbach blickte der Vorsitzende Rolf Bergmann auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Mit mehr als 70 Veranstaltungen und Terminen sei es wieder prall gefüllt gewesen. In gewohnter Weise organisiert und erfolgreich durchgeführt worden seien das Kesselfleisch-Essen, der Rosenmontagsball und der Walberlafest-Ausschank. Die Mitgliederzahl sei mit 348 fast konstant geblieben, berichtete der Vorsitzende. Wieder Standard waren ihm zufolge die finanzielle Unterstützung der kommunalen Feuerwehr bei Ausbildungsveranstaltungen sowie bei Ausflügen und Terminen der Kinder- und der Jugendfeuerwehr.

Informiert wurde die Versammlung, wie es in einer Mitteilung weiter heißt, über die Planungen des Feuerwehrvereins, für die Handdruckspritze von 1901 am Gerätehaus einen gläsernen Ausstellungscontainer aufzustellen. Die Baugenehmigung des Gemeinderats vorausgesetzt, soll das Vorhaben noch in diesem Jahr verwirklicht werden.

Für 25-jährige Mitgliedschaft im Feuerwehrverein wurde Heinz Gengler vom Vorsitzenden Rolf Bergmann und vom Zweiten Vorsitzenden Sebastian Bail geehrt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Ehrenmitglied Hubert Batz, Georg Gebhardt, Ernst Neuner und Josef Schilasky ausgezeichnet.

Dem langjährigen "Getränke-Chef" des Vereins, Bernd Gebhardt, dankten die Vorsitzenden. Er hat sich in diesem Jahr nicht mehr als Beisitzer zur Wahl gestellt. Fast 30 Jahre lang kümmerte er sich um Getränkelager und -automaten im Feuerwehrhaus. Dazu gehörten auch Bestellungen für viele Feste und Veranstaltungen.

Ergebnis der Neuwahl

Bei der turnusgemäßen Neuwahl des Vorstands blieb fast alles beim Alten: Vorsitzender ist weiterhin Rolf Bergmann, sein Stellvertreter Sebastian Bail. Kassiererin bleibt Anna Maria Pauli. Ihre neue Stellvertreterin ist Katja Galster. Schriftführer bleibt Stefan Albert.

Neuer Beisitzer ist Christian Hübschmann, die bisherigen - Sandra Peske, Norbert Gebhardt, Christian Pieger und Helmut Hübschmann - bleiben im Amt.

Auch die Vertrauensleute Marion Keilholz und Tobias Roppelt sowie die Kassenprüfer Michael Knörlein und Hubert Batz wurden wiedergewählt. red