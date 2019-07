25. Straßenfest in Mistelfeld

Das 25. Straßenfest der Freiwilligen Feuerwehr Mistelfeld wird am Wochenende vom 26. bis 28. Juli gefeiert. Das Fest steht auch im Zeichen der vor fünf Jahren gegründeten Kinderfeuerwehr. Dafür wollen die Kinder am Sonntagnachmittag ihren Eltern zeigen, was sie gelernt haben. Ein weiteres Jubiläum hat die Vereinsfahne: Diese wurde vor 40 Jahren geweiht. Aktiv dabei aus dieser Zeit sind Otto Hofmann und Kreisbrandinspektor Hermann Schuberth, dieser war sogar der Fahnenträger.

Das Straßenfest beginnt mit dem Bieranstich am Freitag, 26. Juli, um 19 Uhr, umrahmt von der Leuchsentaler Blasmusik. Das Essensangebot wird am Freitag mit "Saura Fleck" und leckeren Brotzeiten abgerundet. Am Samstag wird der Festplatz umgebaut und es wird auf die italienischen Spezialitäten umgestellt. Es werden Vorspeisen wie italienischer Salat und Bruschetta angeboten sowie verschiedene Nudelgerichte, auch vegetarische, vom Kochteam zubereitet. Auch der Holzbackofen wird angefeuert, um darin leckere Pizzen backen zu können, nachdem im letzten und vorletzten Jahr die italienische Nacht ein toller Erfolg war, wird sie auch heuer am Samstag angeboten. Der Sonntag wird ab 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühschoppen begonnen. Ein Geheimtipp werden die "Firefighter-Burger" sein. jp