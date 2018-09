25 Jahre Welterbe ganz digital

Vor 25 Jahren wurde die Altstadt von Bamberg als Unesco-Weltkulturerbe ausgezeichnet. Anlässlich des Jubiläums hat das Zentrum Welterbe Bamberg gemeinsam mit lokalen Akteuren ein Veranstaltungsprogramm zusammengestellt. Nun gibt ein multimediales Storyboard einen Überblick über die Höhepunkte, berichtet die Stadt Bamberg.

Das Storyboard, also eine Online-Plattform für Geschichten, besticht demnach durch hochwertiges Bild- und Videomaterial und lässt Interessierte das Welterbe-Jubiläumsjahr digital miterleben. Es informiert etwa über die Vortragsreihe "Rund ums Welterbe", im Rahmen derer Fachleute unterschiedliche Facetten des Welterbes beleuchten, und die Sonderführungen "25x25 ins Museum" durch die lokalen Museen und Sammlungen, die am 25. jeden Monats angeboten werden.

Beeindruckende Aufnahmen gibt es auch von der Anbringung des "Reverse Graffiti" durch Klaus Dauven an der Unteren Brücke. Wer bei der Radtour "Bamberg on Tour" mit OB Andreas Starke durch das Welterbe nicht dabei war, kann sich digital einen Eindruck verschaffen. Auch Bürger kommen zu Wort, die im Rahmen des Welterbe-Wochenendes im Juni gedreht wurden. "Welterbe als Gemeinschaftsaufgabe lässt sich visuell sehr gut vermitteln", so Welterbemanagerin Patricia Alberth zu dem Medienprojekt in Zusammenarbeit mit der Mediengruppe Oberfranken.

Die Storytelling-Plattform zum Welterbejubiläum ist abrufbar unter storyboard.infranken.de/25-jahre-unesco-welterbe#161171 und wird ständig durch neue Inhalte ergänzt. red