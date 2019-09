25 Jahre voller Wandel

Seit dem 1. September 1994, also seit nunmehr 25 Jahren, ist Richard Rümer am Kreismedienzentrum Haßberge ehrenamtlich tätig. Dafür wurde er jetzt geehrt, wie das Landratsamt in Haßfurt mitteilte.

In den 25 Jahren hat sich einiges verändert. Damals hieß die Einrichtung noch Kreisbildstelle. Während dort früher Filmrollen, Tonträger und Videokassetten ausgeliehen wurden, werden heute vor allem online Filme und Musik für den Unterricht an allen Schularten heruntergeladen oder gestreamt.

Nicht nur diese Änderung hat Richard Rümer begleitet. In den letzten fünf Jahren, in denen er als Leiter tätig war, ist das Medienzentrum mehrfach umgezogen, bis es nun seine Heimat im Ganztagesgebäude am Schulzentrum Haßfurt in den Räumen der Bibliothek (Biz) gefunden hat. Die beiden früher betriebenen Außenstellen in Hofheim und Ebern wurden den Angaben zufolge aufgrund der veränderten Nachfrage geschlossen.

Der Kreiskämmerer Marcus Fröhlich dankte Richard Rümer für die ehrenamtliche Tätigkeit, die er nun seit über 25 Jahren ausführt. Er überreichte einen Präsentkorb.

Auch in Zukunft steht das Kreismedienzentrum vor großen Herausforderungen. Neben der gestiegenen Online-Präsenz ist auch die Digitalisierung, die an den Schulen Einzug hält, ein großes Thema. So wird sich die Aufgabenstellung des Medienzentrums in Zukunft ändern.

Neben der bisherigen Ausleihfunktion von Medien und Elektronik, wie beispielsweise Beamer und Tablets, für den Unterricht sollen künftig auch vermehrt Schulungen und Fortbildungen im digitalen Bereich für Lehrer angeboten werden. Der Landkreis Haßberge plant, hierfür die erforderlichen Mittel in den nächsten Jahren bereitzustellen. Die Ausstattung der Schulen wird sich in den kommenden Jahren verändern und die Lehrkräfte müssen auf die Anwendung neuer Medien im Unterricht vorbereitet sein.

Vorangetrieben werden diese Projekte vor allem vom stellvertretenden Leiter der Kreisbildstelle, Marco Aumüller, der auch als Medienberater für die beiden Landkreise Schweinfurt und Haßberge fungiert. red