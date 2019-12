25 Jahre Trauerbegleitung

Anlässlich des Internationalen Tag des Ehrenamtes ehrte der Katholische Deutsche Frauenbund Bayern (KDFB) in Kooperation mit der Hospiz-Akademie Bamberg mehr als 20 Frauen und einen Mann, die seit vielen Jahren Trauergruppen leiten. Die Geehrten kamen aus ganz Bayern nach Bamberg in die Hospiz-Akademie. MdL Eva Gottstein (FW), die Staatsbeauftragte für das Ehrenamt, und Erzbischof Ludwig Schick würdigten ihre Verdienste und ihr Engagement. Schaffen sie doch "Räume der Ruhe, der Gemeinschaft und der Begegnung für Menschen in Trauer".

Bei ihrer Begrüßung erinnerte Staatsministerin a. D. Emilia Müller, die Landesvorsitzende des KDFB, wie wegweisend und einzigartig das Programm zur Schulung in der Trauerbegleitung war, das der KDFB bereits vor 25 Jahren auflegte. Seit nun mehr 15 Jahren wird es in enger Kooperation mit der Hospiz-Akademie Bamberg durchgeführt. Mehr als 1000 Trauerbegleiterinnen wurden mittlerweile geschult und sie sind es die "unzähligen Menschen dabei helfen, mit ihrem Verlust, ihrem Schmerz und ihrer Trauer umzugehen". Besonders gewürdigt wurde in diesem Zusammenhang die Projekt- und Schulungsleiterin Gertrud Ströbele, die seit 25 Jahren "mit ganzem Herzen und viel Gespür für ihre Mitmenschen dabei ist", wie es Walburga Wittmann, die Vorsitzende des KDFB-Bildungswerkes, formulierte.

Viele der Geehrten sind schon von Anfang an dabei, andere sind aus persönlicher Betroffenheit in die Trauerbegleitung eingestiegen und immer wieder war in den Gesprächen zu hören, "wie bereichernd die Arbeit in der Gruppe mit den Ratsuchenden und Trauernden für einen selbst ist". Das sieht auch Elisabeth Henniger-Ouhib von der Bamberger Gruppe so, die sich schon vor 20 Jahren mit Anna Schubert zusammengesetzt hatte, weil "Trauernde alleine zurückblieben und es für sie keine Unterstützung gab". Für sie ist darüber hinaus der Austausch untereinander wichtig. Das Thema Trauerbegleitung ist nach ihrer Wahrnehmung mehr in der Öffentlichkeit angekommen. So kommen zu den Veranstaltungen, so etwa zum Trauercafé in den Räumen der Katholischen Hochschulgemeinde, immer mehr nicht direkt Betroffene wie Lehrer und Erzieherinnen und verstärkt auch jüngere Menschen.

Zusammen mit Marlene Groh, Regina Hetzel und Pfarrer i.R. Tadeusz Falkowski wurden auch sie geehrt und mit einer Urkunde und einem Buch ausgezeichnet. Das Buch "Mein Weg ist mein Weg", ein Trauerbuch von Jugendlichen für Jugendliche, wird vom Hospizverein Bamberg herausgegeben. asp