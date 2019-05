25 Jahre Musikantentreffen

Das Musikantentreffen der Wirtshausmusikanten gibt es nun seit 25 Jahren. Von 1994 bis April 2013 fanden diese Treffen im damaligen "Römerhof" in Leutenbach statt, nach Schließung der Gaststätte kamen beim Wirtetreffen auf dem Annafest der "Römer-" und "Kroderwirt" zusammen ins Gespräch und seit September 2013 konnte das beliebte Treffen in Schlaifhausen weitergehen - zur Freude aller Stammgäste. Es hat seinen festen Platz im Kalender, jeden ersten Freitag im Monat. Das nächste Musikantentreffen findet daher am 3. Mai um 19 Uhr beim "Kroderwirt" bei freiem Eintritt statt. red