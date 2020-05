25 Jahre Lichtspiel

Das Bamberger Lichtspiel-Kino feiert sein 25. Jubiläum. Am 31. Mai 1995 öffnete es in der Unteren Königstraße 34 seine Pforten. Seither hat das Filmtheater viel er- und überlebt, wie die Betreiber mitteilen. Nach anfänglichen Durst- und Durchhaltestrecken hat es sich etabliert, dass dort jedes Jahr über 50 Filmgäste ein- und ausgehen, Regiegespräche, Reihen und Filmfestivals stattfinden, Filmeinführungen und Diskussionen zu Themen, Stummfilme mit Livemusik und unzählige Kurzfilme dargeboten werden und vieles mehr.

Nach 25 Jahren ist das kleine Haus längst ein kultureller Mittelpunkt in der Stadt. Nicht nur im Saal, sondern auch in den anschließenden Kinobars finden jeden Monat Veranstaltungen statt. Deshalb wurde das kleine Filmkunstkino mit Preisen bedacht - unter anderem mit dem Berganza-Preis des Kunstvereins Bamberg (1997), dem Kulturförderpreis der Stadt Bamberg (2007), vom Film-Fernseh-Fonds Bayern als bestes Kino in Bayern (2006), vom Bundeskulturministerium als bestes Dokumentarfilmkino (2009) und als Kino mit dem besten Jahresprogramm Deutschlands (2011) und es gehört auch zu den besten Europäischen Kinos (Europa Cinemas).

Ursprünglich sei geplant gewesen, diesen Geburtstag gebührlich zu feiern, etwa mit einem Stummfilmklassiker live im Kino. Auch wenn es gerade keine Vorstellung gibt und die große Frage auch sein wird, ob sich der Spielbetrieb nach Wiedereröffnung im Juni mit allen Auflagen lohnt, freut sich das Lichtspiel-Team trotz allem auf die nächsten 25 Jahre mit seinem Publikum. red