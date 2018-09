25 Jahre Konzerthalle Bamberg wollen kräftig gefeiert werden

Die Konzert- und Kongresshalle Bamberg wird 25 Jahre alt. Das Jubiläum wird am 23. September mit einem bunten Überraschungsprogramm gefeiert: Neben den Bamberger Symphonikern werden das Symphonische Jugendorchester Bamberg, das Collegium Musicum Bamberg und das Blue-Train-Orchestra zu hören sein. Anlässlich des 25. Jubiläums der Konzerthalle findet auch das erste Publikumskonzert der Bamberger Symphoniker statt. Bei freiem Eintritt ist das Publikum eingeladen, drei Konzertteile mit Beginn um 15, 16.30 und 18 Uhr zu besuchen. Eintrittskarten werden nicht benötigt, wie die städtische Pressestelle mitteilt.

"Eine musikalische Bestandsaufnahme in Bayern fängt man am besten mit den Bamberger Symphonikern an. Weil dort etwas gelungen ist, wofür der Freistaat in der Musikwelt beneidet wird." So stand es im Februar 2015 in der Süddeutschen Zeitung. Und weiter heißt es: "Das aber ist nicht die einzige Sonderrolle, die den Bambergern zukommt. Würden die Bewohner dieser Stadt zu Häme neigen, könnte die Münchner Konzertsaaldebatte für Erheiterung sorgen. Gesucht wird nach einem mittelgroßen Konzertsaal, möglichst in ansehnlicher Hülle und am liebsten in einer spektakulären Umgebung gelegen, in dem man Mahler-Symphonien in einer Qualität hören kann, wie sich das für ein anständiges Konzerthaus gehört? Ja, da gibt es einen Saal in Bayern. Und zwar in Bamberg."

Und dort wird am kommenden Sonntag kräftig gefeiert. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Konzerthalle Bamberg findet auch das erste Mitspielkonzert der Bamberger Symphoniker statt. Ambitionierte Amateur-Musiker haben so die Chance, gemeinsam mit den Bamberger Symphonikern Werke von Dvorák, Grieg und Brahms zu spielen. Hunderte Musiker auf künstlerisch hohem Niveau hatten sich darum beworben, beim Publikumsorchester mitspielen zu dürfen. Die Ausgewählten dürfen sich nun am Jubiläumsprogramm gemeinsam mit Symphonikern beteiligen. Das Publikumsorchester hat insgesamt 167 Musiker: es besteht aus 103 "Laien" und 64 Symphonikern. red