25 Jahre im Zeichen der Musik

Wie jedes Jahr zur Kirchweih wurden auch heuer beim Festgottesdienst, den der Kirchenchor mitgestaltet, verdiente Musiker des Posaunenchores für ihre treuen Dienste geehrt. Diesmal wurden für 25 Jahre Stephan Fleischmann, Christian Nusspickel und Chorleiter Andreas Thiel gewürdigt.

Vom Verband evangelischer Posaunenchöre erhielten die drei Musiker eine Anstecknadel und eine Urkunde. Pfarrerin Alina Ellgring bedankte sich bei den Geehrten und dem gesamten Chor für die immer zuverlässige musikalische Unterstützung bei den Gottesdiensten. Chorobmann Karl-Heinz Thiel gratulierte für den Chor.

Für Andreas Thiel gab es einen weiteren Grund zur Freude: Er erhielt für seine zehnjährige Tätigkeit als Chorleiter noch eine Urkunde vom Verband.

Am Ende des Gottesdienstes kündigte Pfarrerin Ellgring an, dass es am Sonntag, 20. Oktober, ein Gemeinschaftskonzert vom Posaunen- und Kirchenchor Fischbach mit dem Musikverein Höfles/Vogtendorf in der Kleintierzuchthalle geben werde. hs