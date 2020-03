25 Jahre im Haushaltsausschuss des BRK tätig

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Haushaltsausschusses des BRK-Kreisverbandes Lichtenfels überreichte der Kreisvorsitzende Christian Meißner an die beiden Gründungsmitglieder Otto Schuhmann und Winfried Weinbeer Ehrenurkunden im Rahmen einer kleinen Feierstunde.

Auf Schloss Schney nutzten die Gäste diese Gelegenheit für einen Rückblick auf die Entwicklung des Wohlfahrtsverbandes im Landkreis. Otto Schuhmann, zugleich Vorsitzender des Haushaltsausschusses, hob in seiner Ansprache die wirtschaftliche Dynamik des Kreisverbandes hervor. Waren im Gründungsjahr 1995 rund 25 Mitarbeiter beschäftigt, so sind es derzeit mehr als 450 haupt- und nebenamtliche Angestellte. Neben dem Ehrenamt mit seinen Bereitschaften, der Wasserwacht und dem Jugendrotkreuz, das das Kernstück der Rotkreuz-Identität bildet, habe sich der Kreisverband in den letzten Jahrzehnten zu einem namhaften Arbeitgeber entwickelt, so Otto Schuhmann.

Wie Kreisgeschäftsführer Thomas Petrak ausführte, wurde der Haushaltsausschuss aufgrund eines Beschlusses der BRK-Landesversammlung in jedem Kreisverband in Bayern eingerichtet und diene als neues Gremium mit sieben Mitgliedern und drei Ersatzmitgliedern vor allem der Stärkung der demokratischen Strukturen des BRK. In Bayern ist das Rote Kreuz eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Aufgrund der Größe bedurfte es eines Kontrollorgans gegenüber der Vorstandschaft und der Geschäftsführung, das während einer Wahlperiode die Mitgliederversammlung vertritt. Obwohl durch die hauptamtlichen Betätigungsfelder wie die Trägerschaft von Pflegeheimen, Kindertagesstätten oder den Rettungsdienst eine hohe wirtschaftliche Relevanz entstanden ist, werde der Verband nach wie vor in ehrenamtlicher Verantwortung geführt, so Thomas Petrak weiter.

Die Kreisgeschäftsführung setzt, vergleichbar mit einer Kommune, die Entscheidungen der gewählten Vorstandschaft um.

Der Haushaltsausschuss kontrolliere dabei diesen Prozess, der sich an den Bedürfnissen der Bevölkerung ausrichtet. Das garantiere auch stets die gemeinnützige Ausrichtung der Organisation, die seit mehr als 130 Jahren am Obermain wirke. red