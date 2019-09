25 Jahre im Dienste Justitias

Die am Amtsgericht Haßfurt tätige Richterin Bettina Thanner feierte Anfang September Jubiläum: Seit nunmehr 25 Jahren steht sie im Justizdienst des Freistaates Bayern.

Die Jubilarin blickt auf eine außergewöhnliche Laufbahn zurück. Nach ihrem Abitur durchlief die gebürtige Schweinfurterin zunächst eine Ausbildung für den gehobenen Justizdienst und wurde dementsprechend ab 1997 bei der bayerischen Justiz zuerst für mehrere Jahre als Rechtspflegerin insbesondere bei der Landesjustizkasse Bamberg eingesetzt.

Schließlich absolvierte Bettina Thanner neben ihrer Rechtspflegertätigkeit an der Universität Erlangen ein Jurastudium, das sie 2007 mit dem ersten Staatsexamen abschloss. Danach war sie bis Frühjahr 2008 erstmals am Amtsgericht Haßfurt - noch als Rechtspflegerin - tätig. Nach anschließender Referendarzeit zur Vorbereitung auf den höheren Justizdienst und dem zweiten Staatsexamen kehrte die Juristin dann ab August 2010 als Richterin an das Amtsgericht Haßfurt zurück, bevor sie ab November 2011 in Schweinfurt zuerst als Staatsanwältin und ab Mai 2013 am dortigen Amtsgericht als Richterin arbeitete.

Seit Juni 2018 gehört Bettina Thanner wieder dem Amtsgericht Haßfurt an und ist hier für Betreuungsverfahren und die Aburteilung von Ordnungswidrigkeiten zuständig.

Amtsgerichtsdirektor Holger Ebert würdigte den besonderen beruflichen Werdegang der Richterin. red