25 Jahre im Dienste der Kirche

Zu Beginn des neuen Kirchenjahres mit dem 1. Advent konnte Mesner und Hausmeister Jürgen Heinz sein silbernes Dienstjubiläum in der Heilig-Kreuz-Kirche feiern. Heinz hatte dieses Amt vor 25 Jahren von seinem Schwiegervater Helmut Treuner übernommen, der bis dahin fast genau so lange, nämlich 24 Jahre, Mesner in Heilig Kreuz war. Zusammengenommen ist die Familie Heinz-Treuner sieben mal sieben Jahre an der Heilig-Kreuz-Kirche tätig. Alten Coburgern ist Heinz' Schwiegervater noch als Inhaber des "Café Treuner", später "Café Filou", an der Kreuzung Bahnhofstraße/Hindenburgstraße/ Seifartshofstraße bekannt.

Pfarrerin Hedwig Porsch dankte Mesner Jürgen Heinz für seinen engagierten Einsatz in Heilig Kreuz. Die Heilig-Kreuz-Bläser unter der Leitung von Kantor Sigurd Knopp dankten und gratulierten mit einem Ständchen. mako