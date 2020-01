25 Jahre im Dienst der Stadt

Matthias Stampf und Ilona Sommer feierten ihr Dienstjubiläum für 25 Jahre. Bürgermeister Tobias Ehrlicher (links) gratulierte den langjährigen Beschäftigten. Matthias Stampf ist als Elektromonteur bei den Stadtwerken Bad Rodach für die Unterhaltung des städtischen Stromnetzes tätig. Ilona Sommer ist seit 25 Jahren in erster Linie für die Reinigung der städtischen Gebäude am Schlossplatz zuständig. Der Bürgermeister würdigte die Arbeit der Jubilare und überreichte ein Geschenk der Stadt. Dem Dank schloss sich die Vorsitzende des Personalrates, Heike Werner, an. Foto: privat