25 Jahre Engagement für Integration

Der 30. März 2019 stand ganz im Zeichen der gelingenden Integration. Denn an diesem Tag fand an der Universität Bamberg der Landesintegrationsfachtag der Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns (AGABY) in Kooperation mit der Stadt Bamberg statt. Mit dem Titel "Vielfalt vernetzt in Stadt-Land-Kreis" beleuchtete der Fachtag vielschichtige Wege einer gelingenden Integration im Haupt- und Ehrenamt.

Als Ehrengäste sprachen unter anderem die bayerische Integrationsbeauftragte Gudrun Brendel-Fischer und Oberbürgermeister Andreas Starke. Christine Lang, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften, erläuterte in ihrem Fachvortrag die Frage, warum der soziale Aufstieg für Einwandererkinder so schwer ist.

Feierlicher Höhepunkt war der Jubiläumsempfang des Migranten- und Integrationsbeirates der Stadt Bamberg am Abend, zu dem sowohl die bayerischen Gäste aus den Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte eingeladen waren als auch eine Auswahl an Bamberger Akteuren der Integration. "Angesichts des wachsenden Rassismus und der damit verbundenen Gefahren für den Zusammenhalt der Gesellschaft und Demokratie brauchen wir den Beirat als ein wichtiges Instrument für die Stärkung der demokratischen Partizipation dringender denn je", unterstreicht die erste stellvertretende Vorsitzende des Migranten- und Integrationsbeirates, Mitra Sharifi-Neystanak, die Wichtigkeit eines Beirates für Migranten.

Oberbürgermeister Starke würdigte die Leistungen aller Beiratsmitglieder seit der Gründung. "Von Beginn an ist der Beirat ein Motor der Integrationsarbeit in unserer Stadt. Mit seinen zahlreichen Aktivitäten und Kooperationen setzt er sich seither für Chancengleichheit und Teilhabe der in Bamberg lebenden Menschen mit Migrationshintergrund ein", so der OB. In besonderer Weise würdigte das Stadtoberhaupt das außerordentliche Engagement des Ersten Vorsitzenden Mohammed Addala, der als Gründungsmitglied und als langjähriger Vorsitzender die Arbeit des Beirats lenkte.

Das gesamte Jahr 2019 steht unter dem Motto "25 Jahre Engagement für Integration", in dem noch viele weitere Veranstaltungen des Migranten- und Integrationsbeirat der Stadt Bamberg auf dem Programm stehen. Beispielhaft können hier das 15. Internationale Fußballturnier mit Familienfest am 8. und 9. Juni sowie der Festakt 25 Jahre Migranten und Integrationsbeirat am 28. September genannt werden. red