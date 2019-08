25 Jahre Bürgertreff "Faulenzer"

Vor dem Eggolsheimer Bürgertreff "Faulenzer" wird am Samstag, 31. August, ein Lastwagen stehen, auf dem unter anderm drei Musiker der Band "Coole Socken" als Quartett - plus Joel McFate - Rock'n'Roll, Rock und Country live zum Besten geben. Der "Faulenzer" Eggolsheim feiert sein 25-jähriges Bestehen und lädt alle Spätsommer-Fans ein, ab 15 Uhr Gegrilltes, Pizza und Getränke zu genießen. Von 20 Uhr bis Mitternacht darf dann mit der Band getanzt und mitgesungen werden. Sollte es regnen, findet die Party direkt im Bürgertreff statt. Der Verein "Faulenzer" ist ein Zusammenschluss junger Männer und Frauen, die im Ortskern den Bürgertreff engagiert in Schuss gebracht haben. red