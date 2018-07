25 Jahre bei Maler Martin

Für 25 Jahre im Dienst bei der Maler- und Verputzerfirma Martin in Kraisdorf ist Jürgen Röckert aus Voccawind geehrt worden. Bei einer Feierstunde gratulierte ihm Firmenchef Carsten Martin und überreichte einen Geschenkkorb und die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Unterfranken.1993 habe der Jubilar bei der Firma Martin als Lehrling angefangen, sagte Carsten Martin im Beisein der Kollegen, und sich im Lauf der Jahre auf Stuckarbeiten und das Putzen spezialisiert. Als Fahrer des "Putzer-Autos" sei Röckert in all den Jahren unfallfrei gefahren. Der Firmenchef lobte seine aufgeschlossene Art im Umgang mit den Kunden. Der Jubilar "erledigt seine Arbeit sauber und zuverlässig". Die Firma Maler-Martin-Putz beschäftigt zurzeit 13 Handwerker, darunter auch einen Auszubildenden.