25 Jahre bei der Sparkasse

Vor Kurzem konnte Katja Neubauer in der Sparkasse Bad Kissingen ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feiern. Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau entschied sie sich für eine Laufbahn im Kundenservice. Ihre Bereitschaft zur Weiterbildung zeigte die Jubilarin durch das erfolgreiche Ablegen der Prüfung zur Sparkassenfachwirtin. Zunächst waren ihre Einsatzgebiete als Personalreserve und Servicemitarbeiterin in den Geschäftsstellen Hammelburg, Euerdorf und Oerlenbach. Nach einigen Jahren Unterbrechung kehrte sie 2007 in die Geschäftsstelle Hammelburg zurück ehe sie in die Geschäftsstelle Euerdorf wechselte. Dort steht sie bis heute mit Kompetenz, Erfahrung und ihrer immer freundlichen Art den Kunden als Servicemitarbeiterin zur Verfügung.

Der Vorstandsvorsitzende Roland Friedrich bedankte sich bei der Jubilarin mit einem Blumenstrauß für ihre engagierte und loyale Zusammenarbeit. red