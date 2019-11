25 Jahre bei der Frauenunion

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde hat die Frauenunion (FU) Heroldsbach Waltraud Neubauer für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Nachdem zu Beginn ihrer Mitgliedschaft in Heroldsbach noch kein Ortsverband bestand, begann sie ihre politsche Arbeit im Ortsverband Eggolsheim-Eggerbachgrund und engagierte sich fortan für die politischen Belange der Frauen. Die Arbeit spornte sie an, auch in Heroldsbach aktiv zu werden. So gründete sie 1997 den Ortsverband in der Heimatgemeinde. Sie engagierte sich vielseitig und wurde als Urgestein der CSU auch in den Gemeinderat gewählt. Ihr gestecktes Ziel jedoch war, auch junge Frauen an politische Arbeit hinzuführen und gab die Führungsverantwortung der FU schließlich 2001 an die jüngere Generation weiter. Bis heute ist sie politisch interessiert und engagiert sich, wo immer es notwendig ist. Die Frauenunion Heroldsbach freut sich weiterhin über ihre Unterstützung. red