25 Jahre Arbeit für Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz

Katharina Müller-Sanke Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz - dafür steht das Thurnauer Unternehmen PDR und hat es damit zum absoluten Marktführer geschafft. Das Unternehmen besteht seit 25 Jahren und hat damit allen Grund zum Feiern.Mit einem abwechslungsreichen und äußerst unterhaltsamen Festakt wurde das Jubiläum am Donnerstagabend im Thurnauer Schloss gefeiert. Geladen waren Mitarbeiter und Geschäftspartner.Dass das Unternehmen einmal so erfolgreich am Markt positioniert werden könnte, das war vor 25 Jahren noch alles andere als vorherzusehen. Das ging aus der Rede des Beiratsvorsitzenden René van Diessen hervor. "Ingrid Pringal und Peter Schmeußer müssten eigentlich eine Tapferkeitsmedaille bekommen, weil sie vor allem in den Anfangsjahren so lange durchgehalten haben", sagte van Diessen scherzhaft. Die beiden Mitarbeiter sind seit der Firmengründung im Betrieb.Die PDR war einst - damals noch unter dem Langnamen Polyurethan Dosen Recycling - gegründet worden, weil mehrere Hersteller von PU-Schaumdosen zusammenarbeiteten, um sich für eine Verschärfung der Verpackungsverordnung zu rüsten. Die umweltgerechte Entsorgung von PU-Schaumdosen, die tausendfach auf privaten wie gewerblichen Baustellen benutzt werden, ist seitdem das Markenzeichen des Unternehmens.Doch die PDR hat sich auch entwickelt und breiter aufgestellt. Mittlerweile heißt das Unternehmen "Produkte durch Recycling" - der Kurztitel PDR ist geblieben. Neben PU-Schaumdosen werden zum Beispiel auch Tintenpatronen von HP recycelt. Und es gibt noch viele weitere Ideen und Visionen, so der Geschäftsführer. Thomas Hillebrand. Die Erschließung auch ausländischer Märkte und die Hinzunahmen weiterer schwer recycelbarer Produkte kämen infrage. Und natürlich solle die Aufklärung ausgebaut werden. Denn nach wie vor würden zu viele PU-Schaumdosen im Müll statt in der Recyclinganlage in Thurnau landen.Landrat Klaus Peter Söllner freute sich über die wichtige Arbeit der PDR. Bürgermeister Martin Bernreuther zeigte sich beeindruckt von der vorausschauenden Arbeit des Unternehmens vor 25 Jahren, als Nachhaltigkeit noch nicht in Mode war. "Ihre Aktivitäten sind von unschätzbarem Wert für unseren Ort, den Landkreis und die gesamte Region."Heute ab 10 Uhr feiert die PDR ihr Jubiläum auch mit der Öffentlichkeit. Bei einem Tag der offenen Tür können sich Besucher das Firmengelände betrachten, es gibt ein Kinderprogramm und eine reichhaltige musikalische Umrahmung.