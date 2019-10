25-Jähriger wollte Rauschgift verstecken

Die Beamten kennen sich mit diesem Geruch aus: Bei polizeilichen Ermittlungen in einem Mehrfamilienhaus in der Raststraße stieg den Beamten in der Wohnung eines 25-Jährigen am Dienstagnachmittag deutlicher Geruch von Marihuana in die Nase. In der Wohnung fanden die Ordnungshüter, als sie genauer nachschauten, schließlich mehrere Utensilien, die beim Drogenkonsum anfallen. Betäubungsmittel waren in der Wohnung keine zu entdecken. Beim Verlassen des Hauses fanden die Beamten allerdings eine nicht unerhebliche Menge an in Frischhaltefolie verpacktem Marihuana vor dem Haus auf dem Gehweg auf. Die Betäubungsmittel hatte der 25-Jährige unmittelbar vor dem Betreten der Wohnung durch die Coburger Polizisten über das Fenster der Wohnung "entsorgt". Sie konnten ihm aber eindeutig zugeordnet werden, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Die Coburger Polizisten ermitteln nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das Marihuana wurde als Beweismittel sichergestellt und der 25-Jährige festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zur Coburger Polizeidienststelle gebracht. pol