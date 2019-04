25-Jähriger "rauscht" in den Straßengraben

Am Freitagmorgen gegen 3 Uhr ist es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Niedermirsberg und Rüssenbach zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen.

Ein 25-jähriger Mann kam hierbei mit seinem Honda vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der gerade verlaufenden Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Hier ließ er sein halb auf die Fahrbahn ragendes Auto zurück und begab sich zu Fuß nach Hause.

Nachdem die Polizei in Ebermannstadt zu einem späteren Zeitpunkt von weiteren Verkehrsteilnehmern auf den verlassenen Unfallwagen hingewiesen worden war, wurde der Fahrzeugnutzer zu Hause aufgesucht. Hierbei konnte ein Restalkoholwert von 1,7 Promille festgestellt werden, woraufhin im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem wies der Mann leichte unfallbedingte Verletzungen auf.

Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 8000 Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, was unter anderem die Entziehung der Fahrerlaubnis zur Folge hat. pol