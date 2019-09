25-Jähriger bricht in Apotheke ein

Bei einem Einbruch in eine Apotheke in der Hindenburgstraße entwendete am Montag um 1.30 Uhr ein 25-jähriger Coburger mehrere Arzneimittel. Mit einem großen Hammer schlug der Mann die Hintertüre der Apotheke ein und gelangte so in das Gebäude. Im Gebäudeinnern entwendete er Arzneimittel im Wert von 50 Euro. Eine Anwohnerin bemerkte den Einbruch und verständigte die Coburger Polizei. Die Einsatzkräfte waren innerhalb kürzester Zeit vor Ort und konnten den Flüchtenden in einer angrenzenden Tiefgarage festnehmen. Die Arzneimittel fanden die Beamten in einer mitgeführten Bauchtasche des Mannes. Der Hammer und die Arzneimittel wurden als Beweismittel sichergestellt.