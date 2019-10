25-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto und wird schwer verletzt

Mit ihrem Opel kam eine eine 25-Jährige am Sonntag um 18.30 Uhr auf der Staatsstraße 2204 zwischen Herreth und Gleußen allein beteiligt von der Straße ab. Nach dem Verlassen der Fahrbahn geriet das Fahrzeug in den Straßengraben und wurde im Anschluss 80 Meter in ein Feld katapultiert. Dabei überschlug sich das Fahrzeug der Frau mindestens einmal und kam letztlich auf der Fahrerseite massiv beschädigt zum Liegen.

Mit der Rettungsschere befreit

Die 25-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit der Rettungsschere aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum gebracht, wo sie stationär behandelt wird. Das Fahrzeug hat einen wirtschaftlichen Totalschaden von 5000 Euro. Es wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Mehrere Feuerwehren der umgebenden Orte waren mit der Bergung des Fahrzeugs, der halbseitigen Straßensperrung sowie der Ausleuchtung der Fahrbahn und Aufräumarbeiten beschäftigt. Vor Ort waren die Feuerwehr Herreth unter Einsatzleitung des Kommandanten Norbert Köhler, die Feuerwehren aus Kaltenbrunn und Bad Staffelstein, Kreisbrandinspektor Christian Boßecker sowie rund 50 Einsatz- und Rettungskräfte.

Die Coburger Polizei ermittelt gegen die 25-jährige Unfallverursacherin wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. pol