25. Berggottesdienst

Seit die Sektion Bad Kissingen im Jahr 1994 die ehemals Pfrontner Hütte erworben und in Bad Kissinger Hütte umbenannt hat, ist es Tradition, dort alle Jahre im Juli einen Berggottesdienst zu feiern. So kamen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Bergfreunde zur Hütte, um dort mit Dekan Dr. Büttner und Gemeindereferentin Barbara Voll Gottesdienst in herrlicher Berglandschaft zu feiern. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst durch die

Band "Feel Go(o)d" aus Bad Neustadt.

Johannes Fiedler, 1. Vorsitzende der Sektion, begrüßte die Teilnehmer, die Geistlichen und die Band und wies auf das große Engagement der Sektionsmitglieder zur Erhaltung und Erneuerung der Hütte hin. Thema des Gottesdienstes war das "Gemeinsame Haus" in dem alle christlichen Religionen, alle Menschen in der Welt und gerade auch die Menschen in den Bergen sich zusammen finden.

Gerade auch die Berghütten der alpinen Vereine einen Menschen gleicher Gesinnung, gewähren Schutz und Geborgenheit. Im gemeinsamen Gesang und Gebet wurde an all die Menschen gedacht, die Schutz suchen. Das Gedenken galt auch den verstorbenen Sektionsmitgliedern. Fürbitten und Segen schlossen die bewegende Feier und die Band musste noch einige Zugaben ihrer schönen Melodien geben.

Beim anschließenden gemütlichen Zusammensein war das Thema "25 Jahre Bad Kissinger Hütte" Grund für eine Ehrung des Hüttenwarts Erich Lehenbauer, der sich von Anfang an engagiert um die Hütte kümmert.

Mit einem Geschenk bedankte sich 1. Vorsitzender Johannes Fiedler bei ihm und seiner Frau Brigitte. Anschließend erinnerte der Hüttenwart in einem Gedicht an die bewegte Geschichte der Hütte und die zahlreichen Arbeitseinsätze, die geleistet wurden und die von Ehrenamtlichen der Sektion, zum Glück immer ohne größeren Unfall, geleistet wurden.

Anschließend wurden Erinnerungen an die zurückliegende Zeit ausgetauscht und manch schönes, auch lustiges Lied zu Gitarrenklängen zum Besten gegeben. red