Azendorf vor 14 Stunden

Unfall

25 000 Euro Schaden

Eine 61-jährige Frau war am Mittwoch um 9.15 Uhr mit ihrem Suzuki auf der Staatsstraße 2190 von Azendorf kommend in Richtung Stadelhofen unterwegs. Bei Fesselsdorf wollte sie nach links in Richtung Bu...