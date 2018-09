25 000 Euro Schaden bei 16 Wildunfällen

Auch in der vergangenen Woche ereigneten sich Verkehrsunfälle mit Wildbeteiligung. Im Dienstbereich der Polizei-Inspektion Haßfurt kam es zu 16 Wildunfällen. In 15 Fällen kam es zu Zusammenstößen mit Rehen, in einem Fall mit einem Hasen. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 25 000 Euro. Zwei Unfälle fanden auf der groß beschilderten Risikostrecke zwischen Stettfeld und Ebelsbach statt.