25 000 Euro für Sanierung der St.-Gangolf-Kirche

Große Freude beim neuen Kirchenpfleger der Pfarrei St. Gangolf, Winfried Strauch; er und Pfarrer Marcus Wolf erhielten beim bestens besuchten Stärkantrinken mit dem Tex-Döring-Trio im Pfarrheim einen Scheck über 25 000 Euro für die laufende Generalsanierung von Bambergs ältester Kirche, St. Gangolf in der Theuerstadt. Verbunden mit einem Ausblick auf die nächste große Benefizveranstaltung mit Wolfgang Buck am 6. April in der Erlöserkirche.

Die Erlöse stammen laut der Mitteilung aus Spenden und den vorausgegangenen Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Benefiz-Mundart-CD "Glabst des?!", der Kunstausstellung und -versteigerung "gangolfArt" sowie Benefizkonzerten mit zum Beispiel "Boogiemens' Friends". Tex Döring war vom guten Besuch und der guten Stimmung so begeistert, dass er den Termin für das Stärkantrinken 2020 sofort vereinbart hat: Sonntag, 12. Januar 2020. red