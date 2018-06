2407 Euro für das Freibad

Der Rotary-Club Fränkische Schweiz hat das einzige denkmalgeschützte Freibad im Landkreis Forchheim, das Streitberger Freibad, mit einer großzügigen Spende bedacht. Im Bad überreichte Uwe Bellmann, Präsident des Rotary- Clubs Fränkische Schweiz Wiesenttal, an Doris Kraus, Vorsitzende des Fördervereins Familienschwimmbad Streitberg , einen Scheck über genau 2407 Euro.Die Summe ist inklusive Spenden das Ergebnis des Sommerfestes des Clubs, das dieser im vergangenen Jahr im Freibad gefeiert hat. Bei der Übergabe dabei waren Stefan Albert (Badcafé), Christin Kellner (stellvertretende Vorsitzende Förderverein) sowie Bernhard Knauer, der beim Rotarier-Sommerfest am Grill stand. Bei der Übergabe betonte Bellmann, dass der Rotary-Club weiterhin Spenden für das Bad sammeln will. Aktuell hat der Verein rund 4500 Euro für eine notwendige Steuerung der Filteranlage des Beckenwassers an die Marktgemeinde Wiesenttal als Betreiber des Bades überwiesen. red