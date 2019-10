2400 Euro als Hilfe für krebskranke Kinder

Gleich drei Spendenschecks im Gesamtwert von 2400 Euro brachte jetzt der Gesangverein Gaiganz mit nach Erlangen. Sie kommen der Forschung in der pädiatrischen Onkologie an der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Erlangen, dem Verein "Toy Run - Träume für kranke Kinder Erlangen" und dem Brückenteam der Kinderklinik zugute. Die Schecks in Höhe von jeweils 800 Euro wurden an Prof. Markus Metzler, Leiter der Kinderonkologie, Dr. Chara Gravou-Apostolatos, Leiterin des Brückenteams, sowie an Marion Müller, Vorsitzende des Toy Run, übergeben. "Wir splitten die Spende auf, weil alle drei Bereiche daran beteiligt sind, dass sich krebskranke Kinder besser fühlen", erklärte Elisabeth Meister, Zweite Vorsitzende des Gesangvereins Gaiganz.

Nicht nur die krebskranken Kinder, sondern auch deren Familien leiden stark unter den notwendigen Untersuchungen und den Aufenthalten im Krankenhaus. Damit Betroffenen die Situation so leicht wie möglich gemacht werden kann, sammelten die Mitglieder des Gesangvereins Gaiganz anlässlich der 125-Jahr-Feier 1000 Euro an Spenden und nahmen weitere 1400 Euro durch den Verkauf von Speisen und Getränken ein.

Für Elisabeth Meister ist klar, dass erst alle drei Bereiche zusammen - die Forschung in der Klinik, die Betreuung zu Hause und die spielerische Komponente - ein Gesamtpaket ergeben, das den Betroffenen wirklich hilft. "Nicht ein Teddybär oder ein neues Medikament allein hilft dem Patienten, sondern erst das Zusammenspiel mehrerer Faktoren unterstützt die Betroffenen bei der Behandlung tatsächlich." red