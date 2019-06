240 000 Euro für die Altstadt von Haßfurt

Die Stadt Haßfurt laboriert an ihrem Pflaster und erhält erhält dafür aus dem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm "Aktive Stadt- und Ortszentren" 240 000 Euro. Das seien rund 60 Prozent der förderfähigen Kosten für die in diesem Jahr ins Auge gefassten Maßnahmen, sagt Bürgermeister Günther Werner (Wählergemeinschaft Haßfurt) auf Anfrage des FT. Geplant sei die Erneuerung des Pflasters in der Luzengasse und der Engelmessgasse. Außerdem soll das grobe Pflaster unter den beiden Stadttoren (Oberes- und Unteres Tor) durch neues Pflaster ersetzt werden, wie man es auch vor der Stadthalle vorfindet. Die Mittel waren routinemäßig über die Städtebauförderung angefordert worden. Über die Mittelzuweisung haben jetzt die zuständige Bundestagsdirektabgeordnete, Dorothee Bär, und der Stimmkreisabgeordnete im Bayerischen Landtag, Steffen Vogel (beide CSU), in einer gemeinsamen Mitteilung informiert. Demnach erhält Haßfurt als eine von bayernweit nur 93 Städten und Gemeinden eine solche Förderung.

Zentrale Bedeutung

"Es ist wichtig, Haßfurt als zentrale Stadt unseres Landkreises weiter zu fördern", erklärt die Staatsministerin aus Ebelsbach, die gerne die Geldbotin spielte. Allgemein können mit den Mitteln die Instandsetzung und Modernisierung bestehender Gebäude fortgesetzt werden, Straßen und Plätze aufgewertet sowie planerische Maßnahmen umgesetzt werden. Wichtig sei es, mit Bundesmitteln nicht nur die großen Metropolen, sondern auch den ländlichen Raum zu fördern. Das gemeinsame Programm "Aktive Stadt- und Ortszentren" sei dafür ein gutes Beispiel", so Bär. Auch Steffen Vogel freut sich über den Zuschlag für die Kreisstadt. "Haßfurt ist in vielen Bereichen wichtig für die Grund- und Nahversorgung im ganzen Landkreis. Von einer lebendigen Haßfurter Altstadt profitieren wir alle", so Vogel, der aus Maroldsweisach stammt und heute in Theres lebt. Insgesamt werden in Bayern rund 34 Millionen Euro ausgegeben, neun Millionen entfallen auf Unterfranken. eki