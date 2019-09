Einen Termin sollten sich alle schwimmbegeisterten Mitbürgerinnen und Mitbürger schon jetzt dick im Kalender anstreichen, denn das inzwischen neunte 24-Stunden-Schwimmen des DLRG-Kreisverbandes Kronach wirft bereits seine Schatten voraus.

Der Startschuss für die Veranstaltung, die im Hallenbereich des Kronacher Erlebnisbades Crana Mare stattfindet, fällt am Freitag, 11. Oktober, um 17 Uhr. Dann hat jeder Teilnehmer insgesamt 24 Stunden Zeit, also bis Samstag, 12. Oktober, 17 Uhr, möglichst viele Schwimmmeter zu sammeln.

Natürlich muss die Gesamtstrecke von den Sportlern nicht am Stück geschwommen werden, sondern ganz nach Lust und Kondition. Zwischendurch kann man Pausen einlegen, in denen man sich an Speisen und Getränken, die vom Küchenteam der DLRG und vom Badekiosk bereitgehalten werden, stärken kann.

Zudem können die Wellness-Einrichtungen des Bades ausgiebig zur Entspannung und Regeneration genutzt werden, bevor es dann ausgeruht und mit neuer Kraft - angefeuert von Partymusik - weitergehen kann.

Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde, ab einer bestimmten absolvierten Schwimmstrecke werden Medaillen in Gold, Silber und Bronze verliehen. Besondere Schwimmleistungen werden mit Pokalen honoriert, die bei der Siegerehrung, die am Samstag unmittelbar nach Veranstaltungsende, also etwa um 17.30 Uhr stattfindet, überreicht werden.

Die Freude am Sport und an der Bewegung steht beim 24-Stunden-Schwimmen im Mittelpunkt, nicht der Wettkampfcharakter. Die DLRG lädt alle, die Spaß am Schwimmen haben, etwas für die Gesundheit tun oder einfach dabei sein wollen, zum 24-Stunden-Schwimmen im Hallenbereich des Kronacher Erlebnisbades ein. red