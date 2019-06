24 Stunden lang trödeln

Der große Coburger Nachtflohmarkt findet wieder an diesem Wochenende statt. Es darf 24 Stunden nonstop getrödelt werden. Oberfrankens größter (Nacht)-Flohmarkt beginnt am Samstag, 29. Juni, um 18 Uhr und endet am Sonntag, 30. Juni, um 18 Uhr.

Nach sieben Jahren Pause ist in diesem Jahr am Sonntag auch wieder der Schlossplatz mit dabei. Dieser darf ab 7 Uhr belegt werden. Angeboten werden kann alles, was sich zu Hause angesammelt hat: DVDs, CDs, Schallplatten, Spielzeug, Haushaltsartikel, Geschirr, Kleidung, aber auch Gegenstände für gezieltes Publikum wie Briefmarken, Münzen, Antiquitäten, Blechspielzeug, hochwertiges Porzellan bis hin zu antiken Kleinmöbeln.

Flohmarktareal ist die Innenstadt vom Albertsplatz und der Ketschengasse ab Einmündung Untere Anlage bis in die Herrngasse, den Steinweg und den Unteren Bürglaß. Der Marktplatz selbst ist bereits fest ausgebucht, da man für diesen Bereich reservieren konnte. Alle übrigen Anbieter haben wie bisher die Chance, sich ab Samstag, 18 Uhr, um einen der Standplätze in der Innenstadt zu bemühen. Die Standgebühren sind auch in diesem Jahr wieder 7 Euro für den laufenden Meter, ebenso haben sich die 10 Euro Reinigungskaution bewährt, die nach sauberem Verlassen des Standplatzes wieder zurückbezahlt werden.

Ansprechpartner für den Markt im Auftrag der Stadt Coburg ist Herr Enkler, Telefon 09852/908975. red