24 Mitglieder erbrachten 1782 Stunden Bereitschaftsdienst

"Es war ein ruhiges Jahr 2018", stellte der BRK-Bereitschaftsleiter Markus Geiger bei der Hauptversammlung der BRK-Bereitschaft Itzgrund, die im Depot stattfand, fest. Trotzdem seien im vergangenen Jahr 1782 Stunden ehrenamtlich von den 24 Bereitschaftsmitgliedern geleistet worden.

Vor allem die Aus- und Fortbildung stand 2018 im Vordergrund. An zehn Ausbildungsabenden beschäftigten sich die Mitglieder mit verschiedenen medizinischen Themen sowie mit dem Fernmeldewesen, dem Schwerpunkt der Bereitschaft Itzgrund. Michael Stelzner war als Ausbilder für Erste Hilfe und Frühdefibrillation wieder im gesamten Landkreis unterwegs und hat hierfür 179 Stunden aufgewendet. Verschiedene Veranstaltungen im Itzgrund wurden durch Sanitätsdienste abgesichert. Außerdem wurden die Mitglieder auf der Waldbühne in Heldritt sowie beim Theater in Buch am Forst und beim Faschingszug in Seßlach gebraucht. Die Bereitschaft Itzgrund hat des Weiteren wieder vier Blutspendetermine organisiert, bei denen 439 Spender betreut wurden, darunter waren 20 Erstspender.

Als Mülltonne missbraucht

Bereitschaftsleiter Markus Geiger stellte die Notwendigkeit der Altkleidersammlungen heraus. Denn der Erhalt der Garage und der Unterkunft sowie die Anschaffung von Materialen und Geräten müssten neben den Unterhaltskosten und Reparaturen der Fahrzeuge weitestgehend selbst finanziert werden. So sei der Wechselcontainer achtmal getauscht worden, denn es seien 25 717 Kilogramm Altkleider gesammelt worden. Geiger bedauerte, dass die Container oft als Mülltonne missbraucht würden, denn oft seien dort Restmüll oder gar Bauschutt zu finden. Damit werde die Kleidung unbrauchbar. Der Bereitschaftsleiter dankte auch für die Spenden, die die Bereitschaft von Vereinen und Privatpersonen erhalten hat.

"Fast 1800 ehrenamtliche Stunden sind ein stolze Leistung", betonte Kreisbereitschaftsleiter Claus Weigand. Er wusste diese Leistung zu würdigen. Es seien vielfältige Aufgaben, die die verschiedenen Fachdienste des Roten Kreuzes leisteten, sagte er.

Kreisbereitschaftsleiter Claus Weigand zeichnete einige Mitglieder mit Ehrennadeln aus. So erhielt Markus Geiger die Ehrennadel der Bereitschaften in Bronze. Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Antje Wünsch geehrt, für 30 Jahre Andreas Stüllein, für 40 Jahre Bernd Trommer und Michael Stelzner.

Schon ein halbes Jahrhundert lang ist Bernd Müller beim Roten Kreuz aktiv. mst