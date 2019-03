24 Jahre im Dienst für "seine Stadt"

Wer sich mit der Stadtpolitik der sechziger, siebziger und frühen achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts befasst, kommt an Altoberbürgermeister Dr. Theodor Mathieu nicht vorbei. Der Jurist lenkte über 24 Jahre die Geschicke der Stadt in einer bewegten Zeit, die vor allem von Wachstum geprägt war. Am 14. März 2019 wäre der Ehrenbürger der Stadt Bamberg, der am 8. September 1995 im Alter von 76 Jahren verstarb, 100 Jahre alt geworden. Mit einem Blumenkranz an seinem Grab auf dem Ehrenfriedhof erinnert die Stadt Bamberg an seinen 100. Geburtstag.

Am 3. Mai 1958 trat der Christsoziale 38-jährig sein Amt als Oberbürgermeister an. Dass er die Amtszeit seines Vorgängers - Luitpold Weegmann bestimmte vor und nach dem Zweiten Weltkrieg insgesamt 23 Jahre lang die Geschicke der Stadt - noch würde übertreffen können, dürften seine Zeitgenossen kaum vermutet haben.

Im Rahmen seiner Verabschiedung am 1. Mai 1982 ließ der damalige Zweite Bürgermeister Rudolf Grafberger die Schaffenskraft Mathieus Revue passieren. Dabei fallen zwei Zahlen auf, die das Wachstum Bambergs dokumentieren: Verdoppelung des Stadtgebiets, bedingt durch die Gebietsreform 1978, von 2730 auf 5349 Hektar. Dann der Bau von rund 11 000 Wohnungen, um der stark wachsenden Bevölkerung eine Bleibe geben zu können. Die letzten Baracken für Kriegsflüchtlinge verschwanden. Dafür sind auf alten Gärtnerfluren die ersten "richtigen" Hochhäuser in Bamberg entstanden, zu begutachten unter anderem am Troppauplatz und in der angrenzenden Kantstraße.

Gründung der Schulstadt

Die Sechziger, das war die Zeit der Babyboomer. Der Nachwuchs verlangte nach Schulbänken. Anlass für Mathieu, ein Merkmal zu schaffen, das die Stadt heute noch kennzeichnet: Schulstadt zu sein. Es entstanden fünf Volksschulen, sieben Gymnasien, dazugehörige Sportanlagen sowie das Hallenbad, 1967 eröffnet. Sein Glanzstück im Bildungsbereich war aber die Wiederbelebung Bambergs als Universitätsstadt. Den Vorläufer hatte das Kurfürstentum Baiern 1803 geschlossen. 1969 konstituierte sich ein Kuratorium mit dem Ziel, die Universität durchzusetzen, was zehn Jahre später auch gelang. Sichtbares Zeichen der Bau an der Feldkirchenstraße, der zusammen mit den universitären Einrichtungen in der Altstadt bald über 8000 Studenten aufnahm.

"Dr. Mathieu hatte die für einen Kommunalpolitiker so wichtige Gabe, weitblickend Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden", bescheinigte Grafberger. Wichtig waren ihm die Sicherung des Theaters, der Erhalt der Bamberger Symphoniker, der Bau des neuen Hafens, der Bau der großen Umgehungsstraßen und zuletzt dder Bau des neuen Krankenhauses, das unter seinem Nachfolger Paul Röhner 1984 bezogen werden konnte. Feiern konnte Mathieu auch: 1973 wurde zur 1000-Jahr-Feier geladen und alle kamen: Bundeskanzler Willy Brandt ebenso wie der bayerische Ministerpräsident Alfons Goppel und der frühere bayerische Ministerpräsident Hans Ehard, auch ein Bamberger.

Keine Luftschlösser

Bei allem Unternehmungsgeist: Für Luftschlösser war der OB nicht zu haben. Grafberger attestierte ihm ordentliches Wirtschaften, ablesbar an einer Pro-Kopf-Verschuldung, die unter dem Niveau vergleichbarer Städte blieb. Vieles wäre außerdem nicht gelungen, wenn es an Beharrlichkeit gefehlt hätte. Geduldig habe er die Klinken "geldversprechender Türen" in Bayreuth, München und Bonn geputzt. Weitblick schimmert auch in Mathieus Ansprache anlässlich seiner Verabschiedung durch. Sein Appell, Bamberg müsse sich seiner Geschichte in der Mitte Europas besinnen, hat an Aktualität nicht verloren. red